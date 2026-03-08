JBL Introduceert Draagbare Go 5-speaker

JBL heeft in China de opvolger van de JBL Go 4-speaker aangekondigd. De JBL Go 5 is iets groter dan zijn voorganger, maar heeft ook een langere accuduur en nieuwe features. Details over een Europese lancering ontbreken nog.

JBL heeft de Go 5 voorzien met een aantal kleine upgrades. Zo levert de JBL Go 5 een speakervermogen van 4,8W, wat 0,5W meer is dan zijn voorganger. Ook maakt de speaker gebruik van Bluetooth 6.0, in plaats van Bluetooth 5.3. Hierdoor kun je rekenen op een betere Bluetooth-connectiviteit. Daarnaast is er ondersteuning voor AAC- en LC3-codecs en voor Auracast.

De JBL Go 5 beschikt over een 1000mAh accu, die goed is voor een maximaal luistertijd van 8 uur. Daarnaast is er een Playtime Boost-functie aanwezig die 2 uur extra luisterplezier kan opleveren. De speaker meet 101×77,4x43mm, weegt 230 gram en is voorzien van ambientverlichting. De speaker is waterdicht (IP68) waardoor je de speaker zonder problemen onder water kunt dompelen.

Op dit moment is de JBL Go 5 alleen voor de Chinese markt aangekondigd, waar de speaker een adviesprijs meekrijgt van omgerekend 60,43 euro. Wanneer de Europese introductie zal plaatsvinden en wat voor adviesprijs de speaker bij ons meekrijgt is nog onduidelijk.

via [tweakers]