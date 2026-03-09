Opvouwbare Oppo Find N6 Gelekt In Drie Kleuren

Oppo werkt aan een nieuwe vouwbare smartphone met de naam Find N6. In het geruchtencircuit is de smartphone nu voorbije gekomen in drie verschillende kleuren. We zien een nieuwe oranje uitvoering, maar ook de wat minder opvallende grijs/zilveren uitvoering en een zwarte variant.

Oppo werkt alweer aan zijn vijfde vouwbare smartphone die je net als de Samsung Galaxy Z Fold-series kunt openen als een boek. De bekende tech-lekker Evan Blass heeft nu een aantal beelden gedeeld waarop de nog onaangekondigde Oppo Find N6 te zien is in drie verschillende kleuren. De meest opvallende is de oranje variant met gouden randen. We zien ook een grijs/zilveren uitvoering en een zwarte uitvoering.

OPPO Find N6 pic.twitter.com/Lz8yB4Njpq — Evan Blass (@evleaks) March 6, 2026

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Find N6 over een 8,12-inch hoofdscherm, een 6,62-inch cover-scherm, een 6.000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een telelens met 3x optische zoom. De vouw in het hoofdscherm zou vrijwel niet zichtbaar zijn.

De kans is overigens klein dat de Oppo Find N6 naar Nederland komt, want de Oppo Find N5 is ook niet voor de Nederlandse markt aangekondigd.

