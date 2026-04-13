Huawei Pura 90 Pro Verschijnt In Opvallende Kleuren Op De Markt

Huawei zal op 20 april de Huawei Pura 90 Pro introduceren en we kunnen de smartphone nu bewonderen op de onderstaande beelden. De smartphone krijgt een opvallend design met zeer unieke en felle kleuren.

De volgende smartphone van Huawei verschijnt niet alleen op de markt in de gebruikelijke kleuren zwart en wit. Huawei breng de Pura 90 Pro namelijk ook uit met aflopende kleuren. Zo zien we een versie waarbij de kleur overloopt van blauw naar oranje. Daarnaast kunnen consumenten kiezen voor een kleur dat overloopt van babyroze naar pastelgroen, van donkergroen naar lichtgroen en van oranje naar paars.

Naast de opmerkelijke kleurencombinaties valt ook de camera-module op. Deze module heeft namelijk een driehoekige vormgeving en is uitgerust met een grote 200MP periscooplens. De Pura 90 Pro en Pura 90 Pro Max beschikken verder over een Kirin 9030- en Kirin 9030 Pro-processor. Vanwege een handelsverbod draaien de smartphones niet op Android, maar op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 6.1. Hierdoor ontbreken de populaire Google-apps.

De officiële introductie zal plaatsvinden op 20 april, maar informatie over een Nederlandse release hebben we nog niet. De Huawei Pura 70 Ultra verscheen wel in Nederland op de markt, maar de Pure 80-series is alleen via de grijze import beschikbaar.

