Samsung Galaxy S23-serie en Galaxy Z Fold/Flip 7 Ontvangen April-update

Samsung rolde de beveiligingsupdate van april eerder al uit naar de Galaxy S26– en S25-series, maar nu staat de update ook klaar voor de Galaxy S23-serie. Daarnaast kunnen gebruikers van de laatste generatie Galaxy Z-smartphones de update ook downloaden.

De beveiligingspatch van april rolt verder uit naar meer Galaxy-smartphones van Samsung. Dit keer staat de update klaar voor de drie Galaxy S23-smartphones, de Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip 7 FE. De update bestaat uit 33 fixes voor kwetsbaarheden in het Android OS en 14 fixes voor Samsung’s One UI-schil. Na de installatie van de update zijn gebruikers weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

– Galaxy S23, S23+, S23 Ultra – firmwareversie S91*BXXS9EZCI

– Galaxy Z Fold 7 – firmwareversie F966BXXS9AZC8

– Galaxy Z Flip 7 – firmwareversie F766BXXS9AZD1

– Galaxy Z Flip 7 FE – firmwareversie F761BXXS9AZC8

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je de april-update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

