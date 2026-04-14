Samsung Galaxy S23-serie en Galaxy Z Fold/Flip 7 Ontvangen April-update

· 14 april 2026

Samsung Galaxy S23 series

Samsung rolde de beveiligingsupdate van april eerder al uit naar de Galaxy S26– en S25-series, maar nu staat de update ook klaar voor de Galaxy S23-serie. Daarnaast kunnen gebruikers van de laatste generatie Galaxy Z-smartphones de update ook downloaden.

De beveiligingspatch van april rolt verder uit naar meer Galaxy-smartphones van Samsung. Dit keer staat de update klaar voor de drie Galaxy S23-smartphones, de Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip 7 FE. De update bestaat uit 33 fixes voor kwetsbaarheden in het Android OS en 14 fixes voor Samsung’s One UI-schil. Na de installatie van de update zijn gebruikers weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Galaxy S23, S23+, S23 Ultrafirmwareversie S91*BXXS9EZCI
Galaxy Z Fold 7firmwareversie F966BXXS9AZC8
Galaxy Z Flip 7firmwareversie F766BXXS9AZD1
Galaxy Z Flip 7 FEfirmwareversie F761BXXS9AZC8

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je de april-update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

