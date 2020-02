Introductie Android 11 Dichtbij?

Google heeft op zijn preview-site heel kort een developer preview van Android 11 laten zien. De preview is inmiddels offline gehaald, maar het kan wel betekenen dat de introductie van Android 11 dichtbij is.

Voordat Google een nieuwe Android-versie lanceert rolt het bedrijf altijd zogeheten previews uit. Dit zijn bètaversies die ontwikkelaars alvast kunnen testen op de Pixel-smartphones van Google. De eerste preview van Android 10 verscheen in maart 2019 en de preview van Android 11 lijkt nu dichtbij.

Android Police vond op de website van Google een aantal wijzigingen die blijkbaar nog niet gepubliceerd mochten worden. Google heeft de wijzigingen namelijk weer offline gehaald. Android Police heeft echter een screenshot gemaakt en deze met ons gedeeld. Op de screenshot zien we een webpagina met links naar details over Android 11. Blijkbaar zijn de ontwikkelingen van Android 11 nu in een vergevorderd stadium en zal Google de eerste preview over niet al te lange tijd officieel uitrollen. We verwachten dat de uitrol op zijn laatst in maart zal plaatsvinden.

