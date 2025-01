Google Heeft Eerste Bèta Van Android 16 Uitgebracht

Google heeft de eerste bèta van Android 16 uitgebracht. Dankzij Android 16-bèta 1 kunnen mensen met een Google Pixel-smartphone alvast een eerste indruk krijgen van de Android 16-update.

Als jij je hebt aangemeld voor het Android Beta-programma, dan kun je nu de Android 16-bèta 1 downloaden via een over-the-air-update. Android 16 bevat een aantal nieuwe features, waaronder Live Updates. Live Updates zijn een soort notificaties over huidige activiteiten, zoals een telefoongesprek of een Uber die onderweg is.

Ook heeft Google in de bèta Advanced Professional Video (APV 422-10) codec toegevoegd, met betere videokwaliteit, ondersteuning voor hogere bitsnelheden, HDR10/10+ en meer. Daarnaast kunnen nieuwe Generic Ranging API’s op basis van Bluetooth-signalen afstanden bepalen tussen verschillende apparaten.

De Android 16 bèta bevat de beveiligingspatch van januari 2025 en is beschikbaar voor de Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel Pro Fold.

via [AW]