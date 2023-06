Google Pixel Tablet Nu In Nederland Verkrijgbaar

Google introduceerde vorige maand zijn eerste Pixel Tablet en vanaf nu is deze tablet ook in Nederland verkrijgbaar. De Google Pixel Tablet wordt geleverd met een dock en krijgt een adviesprijs mee van 679 euro.

Het is vanaf nu mogelijk om de Google Pixel Tablet in Nederland te bestellen voor 679 euro. Voor deze prijs krijg je de 128GB-uitvoering. Wil je de uitvoering met 256GB opslagruimte, dan moet je 100 euro meer betalen. De tablet komt samen met een dock, die je kunt gebruiken voor het opladen van de tablet. Ook heeft dit dock ingebouwde speakers, zodat je van beter geluid kunt genieten wanneer je bijvoorbeeld Netflix aan het kijken bent. Daarnaast kun je de tablet in het dock gebruiken als digitale fotolijst of om bijvoorbeeld eenvoudig smart home-apparaten aan te sturen.

De Google Pixel Tablet beschikt over een 10.95-inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, een 60Hz verversingssnelheid en een helderheid van 500 nits, een Google Tensor Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. De tablet draait op Android 13 en de glazen behuizing heeft een nano-keramische coating en een IPX8-rating.

via [androidplanet]