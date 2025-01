OnePlus Open 2 Kan Draadloos Laden En Is Waterdicht

We krijgen steeds meer te weten over de opvouwbare OnePlus Open 2, die is gebaseerd op de Oppo Find N5. Oppo heeft namelijk bekendgemaakt dat de smartphone draadloos kan opladen, een functie die ontbreekt op de originele OnePlus Open. Ook is de smartphone dankzij de IPX9-rating volledig waterdicht.

Geruchten over de OnePlus Open 2 en de Oppo Find N5 duiken regelmatig op in het geruchtencircuit. De smartphones van Oppo en OnePlus zijn vrijwel gelijk, maar de Oppo Find N5 richt zich op de Chinese markt, terwijl de OnePlus Open 2 in Europa op de markt verschijnt. Eerder liet Oppo al weten dat de Find N5 de dunste vouwbare smartphone tot nu toe is, met een dikte van slechts 4mm.

Oppo-productmanager Zhou Yibao heeft nu ook bekendgemaakt dat het toestel over draadloos opladen gaat beschikken. Yibao heeft beelden gedeeld waarop te zien is dat de Oppo Find N5 draadloos opgeladen kan worden in een aantal auto’s. Ook laat Yibao weten dat de smartphone waterdicht is en dat de Find N5 “de enige foldable is die IPX6, IPX8 en IPX9 ondersteunt“. In een video zien we hoe een persoon de smartphone gewoon onder water gebruikt.

De Oppo Find N5 zal in februari worden uitgebracht in thuisland China. De introductie van de OnePlus Open 2 verwachten we in maart.

via [AW]