Deze Poco-smartphones Ontvangen Android 16-update
Poco heeft de updateplannen voor Android 16 bekendgemaakt. Hierdoor weten wij nu wanneer welke smartphone van de fabrikant een HyperOS 3-update ontvangt. HyperOS 3 is gebaseerd op Android 16.
De bron GSMArena schrijft dat Poco deze maand begint met de uitrol van Android 16 met de HyperOS 3-schil. Deze update brengt uiteraard weer een groot aantal verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. De update rolt als eerste uit naar de Poco F7- en X7-series.
Vanaf november 2025:
– Poco F7 Ultra
– Poco F7 Pro
– Poco F7
– Poco X7 Pro
– Poco X7
In de maanden die volgen rolt de update verder uit naar de volgende toestellen:
Vanaf december 2025:
– Poco F6 Pro
– Poco F6
– Poco X6 Pro
– Poco M7
– Poco M6 Pro
– Poco M6
– Poco C75
Vanaf december 2025 en maart 2026:
– Poco F5 Pro
– Poco F5
– Poco X6
– Poco M7 Pro 5G
– Poco C85
– Poco Pad
via [androidplanet]