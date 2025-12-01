Deze Poco-smartphones Ontvangen Android 16-update

· 1 december 2025

Poco heeft de updateplannen voor Android 16 bekendgemaakt. Hierdoor weten wij nu wanneer welke smartphone van de fabrikant een HyperOS 3-update ontvangt. HyperOS 3 is gebaseerd op Android 16.

De bron GSMArena schrijft dat Poco deze maand begint met de uitrol van Android 16 met de HyperOS 3-schil. Deze update brengt uiteraard weer een groot aantal verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. De update rolt als eerste uit naar de Poco F7- en X7-series.

Vanaf november 2025:

– Poco F7 Ultra
– Poco F7 Pro
Poco F7
Poco X7 Pro
– Poco X7

In de maanden die volgen rolt de update verder uit naar de volgende toestellen:

Vanaf december 2025:

Poco F6 Pro
– Poco F6
– Poco X6 Pro
Poco M7
– Poco M6 Pro
– Poco M6
– Poco C75

Vanaf december 2025 en maart 2026:

Poco F5 Pro
– Poco F5
– Poco X6
– Poco M7 Pro 5G
– Poco C85
– Poco Pad

via [androidplanet]

