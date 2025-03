Nubia Flip 2 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Nubia Flip 2, een vouwbare smartphone met mid-range specificaties, is nu in Nederland verkrijgbaar bij Belsimpel. De smartphone is exclusief bij Belsimpel verkrijgbaar voor 599 euro.

De Nubia Flip 2 verscheen eerder dit jaar in Japan op de markt, maar je kunt de smartphone nu ook in Nederland kopen. Als je nu een bestelling plaats haal je de Nubia Flip 2 voor 599 euro in huis. Voor deze prijs krijg je een vouwbare smartphone met clamshell design die beschikt over een 6,9-inch 120Hz hoofdscherm met een resolutie van 2790 bij 1188 pixels, een 3-inch coverscherm, een MediaTek Dimensity 7300X-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4325 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De Nubia Flip 2 draait uit de doos op Android 14.

Belsimpel verkoopt de Nubia Flip 2 eigenlijk voor 699 euro, maar de webwinkel geeft tijdelijk 100 euro pre-order korting. De smartphone heeft een levertijd van 2 weken.

