Google Duo Groepsgesprekken Krijgt Ondersteuning Voor 32 Mensen

Google heeft via een promotionele e-mail laten weten dat het bedrijf de groepsgesprek functie van Google Duo een update geeft, waarna maximaal 32 mensen kunnen deelnemen aan een groepsgesprek.

Veel mensen moeten vanwege het coronavirus voorlopig thuiswerken, waardoor de contact tussen collega’s voornamelijk verloopt via videobel-apps zoals Teams, Zoom, Meet, Skype en Google Duo. Omdat er vaak veel mensen deelnemen aan een groepsgesprek verhoogde Google het limiet voor groepsgesprekken in maart al van acht naar twaalf. Blijkbaar is er vraag naar meer, want Google zal het limiet opnieuw verhogen van 12 naar 32 deelnemers.

Google werkt hard aan nieuwe functies voor de dienst. De concurrentie doet dit namelijk ook en deze diensten zien een enorme groei tijdens de corona crisis. Om niet achter te raken zetten alle bedrijven de komende tijd hun beste been voor.

via [AW]