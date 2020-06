Samsung Patent Toont Smartphone Met Vijf Bewegende Camera’s

Samsung heeft een patent aangevraagd voor een smartphone met vijf bewegende camera’s. De bewegende lenzen zorgen voor verbeterde groothoekbeelden en betere foto’s in duistere omgevingen.

Het patent, gevonden door Sammobile, omschrijft vijf camera’s op de achterkant die elk naar links kunnen kantelen. De camera-module bestaat uit vier groothoeklenzen en één telelens. De telelens zit in het midden en kan niet bewegen, de omringende groothoeklenzen kantelen om zo in een bredere hoek foto’s te maken en panoramafoto met bokeh-effect te creëren.

In de 55 pagina tellende patent omschrijft Samsung verder dat de nieuwe camera-module in staat is om efficiënter te focussen op verschillende plaatsten in een beeld en een beter dynamisch bereik heeft. Samsung combineert de informatie van vijf lenzen in één sterke foto.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Samsung een smartphone met deze camera zal introduceren.

[AW]