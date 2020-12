Waarom een VPN voor Android gebruiken?

Als u een VPN op uw computer wilt of moet gebruiken, wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen. Dit geldt ook voor uw Android toestel. Omdat een groot deel van de wereld op dit moment vanuit huis werkt, zijn VPN’s op dit moment populairder dan ooit. Hoewel het een veelbesproken onderwerp is, vragen toch veel mensen zich af of ze een VPN op hun smartphone zouden moeten gebruiken. Om hierop een antwoord te kunnen geven is het cruciaal om exact te weten wat een VPN is.

Wat is een VPN?

VPN staat voor “Virtual Private Network”. Het is een service waarmee u verbinding maakt en die namens u gegevens via het internet kan verzenden en ontvangen. Wanneer u een VPN instelt en inschakelt gaat al uw internetverkeer er doorheen. Idealiter is dit verkeer versleuteld en kunnen alleen de twee partijen die toegang moeten hebben tot de informatie er gebruik van maken.

Waar men het echter meestal over heeft als ze het hebben over een VPN, is dat het een service is die een bijdrage levert aan het beschermen van uw online identiteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door al het verkeer te onderscheppen, zodat het erg moeilijk wordt om te herleiden dat het van uw locatie afkomstig is.

Waarom heeft u een Android VPN nodig?

De belangrijkste reden om Android VPN te nemen, is om ervoor te zorgen dat u een veilige internetverbinding heeft. Heeft u bijvoorbeeld wel eens gebruik gemaakt van een gratis wifinetwerk in een openbare ruimte? Het probleem is namelijk dat openbare wifihotspots niet veilig zijn (zelfs degenen waarvoor u een wachtwoord moet invoeren). Het kan ervoor zorgen dat een ervaren hacker toegang krijgt tot alle gegevens die via die verbinding worden verzonden (inclusief jouw gegevens). Door een veilige Android VPN in te stellen, zorgt u ervoor dat de informatie die u verzendt, ongeacht hoe u verbinding maakt met internet, veilig is.

Een Android VPN beschermt ook uw privacy tegen bijvoorbeeld uw internetprovider, Google en andere websites die uw surfgedrag volgen. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat ze online worden gevolgd. Als u ooit de functie ‘privé browsen’ in uw webbrowser heeft gebruikt zodat u prijzen voor vluchten, hotels of andere services kunt vergelijken zonder te worden gevolgd, dan is een virtual private network precies wat u zoekt. Als u een Android VPN heeft geïnstalleerd kunt u te allen tijden privé browsen. De enige persoon of entiteit die weet waar u op internet bent geweest, bent u.

