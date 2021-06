Bescherm Je Mobiele Privacy Om Problemen Te Voorkomen

We gebruiken onze smartphone voor steeds meer zaken en kunnen ons inmiddels geen leven meer voorstellen zonder smartphones. Een smartphone brengt echter niet alleen maar voordelen met zich mee. Op een smartphone staan namelijk heel veel persoonlijke gegevens, van bankzaken tot familiefoto’s en van wachtwoorden tot aan je zoekgeschiedenis. Kwaadwilligen kunnen deze informatie voor allerlei vervelende zaken gebruiken en daarom is het belangrijk om je smartphone zo goed mogelijk te beschermen. Een vrij eenvoudige maar zeer succesvolle manier om je smartphone te beschermen is met de installatie van een VPN.

Ga jij wel eens naar een coffeeshop, restaurant of hotel en log je daar in op het wifi-netwerk? Vast wel. Gratis wifi is natuurlijk erg handig om je mobiele databundel te besparen, maar het is niet risico vrij. Je weet namelijk niet wie er nog meer op ditzelfde netwerk zijn ingelogd en of deze personen mogelijk kwaadaardige bedoelingen hebben. Daarom is het belangrijk om je smartphone altijd zo goed mogelijk te beschermen. Dit doe je door een zogeheten VPN te installeren. VPN staat voor Virtual Private Network en brengt een veilige verbinding tot stand tussen jou en het internet. Alle data die je via het internet verzend of ontvangt wordt eerst versleuteld naar de VPN-server verstuurd. Hierdoor is alleen het IP adres van de VPN zichtbaar en blijft het IP-adres van je smartphone geheim. Op deze manier is je locatie niet voor iedereen zichtbaar en ben je beter beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.

Ook kun je via een VPN content bereiken die voorheen niet toegankelijk was. Ga je bijvoorbeeld naar een land waar Facebook of YouTube geblokkeerd is, dan kun je een VPN selecteren die in een land staat waar deze diensten wel toegankelijk zijn. Dus ga je naar China en selecteer je op je smartphone een VPN die in Nederland staat, dan kun je tijdens je reis gewoon je favoriete YouTube-kanalen bekijken en je familie via Facebook op de hoogte houden.

Dat een VPN op je smartphone grote voordelen met zich meebrengt is inmiddels wel duidelijk, maar welke VPN-app moet je nu installeren? Er zijn namelijk tal van aanbieders en ze hebben niet allemaal dezelfde features. Gelukkig zijn er websites als VPNGids, die alle details van de verschillende VPN-aanbieders op een rijtje zet. Zo zie je in een duidelijk overzicht wat de maandelijkse kosten zijn en welke features je hiervoor terug krijgt. Je kunt kiezen voor de populaire en uitgebreide ExpressVPN, die 5 tot 6 euro per maand kost, of je kunt kiezen voor een minder uitgebreide VPN-aanbieders die nog geen euro per maand kosten.

Gebruiken jullie al een VPN? Deel je mening over het gebruik van een VPN op je smartphone in de reacties hieronder.