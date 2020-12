Samsung Galaxy Note 20 En Z Flip 5G Voortaan Verkrijgbaar In De Kleuren Mystic Red En Mystic White

Samsung gaat de Galaxy Note 20 en de Galaxy Z Flip 5G uitbrengen in twee nieuwe kleuren. Het gaat om “limited editions” die slechts beperkt verkrijgbaar zijn in de kleuren Mystic Red en Mystic White.

Samsung brengt de Galaxy Note 20 uit in de kleur Mystic Red en de Galaxy Z Flip 5G in de kleur Mystic White. Samsung laat weten dat de kleuren in een beperkte hoeveelheid verkrijgbaar zijn. Momenteel is de Galaxy Note 20 verkrijgbaar in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black. In een beperkt aantal landen is de smartphone ook in het lichtgroen verkrijgbaar. We kunnen nu een felrode kleur aan dit rijtje toevoegen. De Galaxy Z Flip 5G is momenteel verkrijgbaar in de kleuren Mystic Grey en Mystic Bronze en daar is nu de Mystic White-kleur aan toegevoegd.

Samsung heeft nog niet bekendgemaakt in welke landen de nieuwe kleuren worden uitgebracht.

via [AW]