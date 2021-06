Apple Brengt FaceTime Uit Voor Android

Apple heeft bekendgemaakt dat FaceTime naar Android komt. Het is echter niet mogelijk om gewoon een FaceTime-app te installeren om te beginnen met videobellen. Je kunt alleen deelnemen aan een FaceTime-gesprek als je een uitnodiging hebt ontvangen.

FaceTime is een hele populaire videobel-app, maar deze app is alleen beschikbaar voor iPhones, iPads en Macs. Als Android-gebruiker kun je dus niet deelnemen aan een FaceTime-gesprek, althans tot nu toe. Op het WWDC 2021-event heeft Apple namelijk bekendgemaakt dat FaceTime straks ook op Android-toestellen te gebruiken is.

Apple brengt echter geen Android-app uit voor FaceTime. De enige manier om als Android-gebruiker te bellen met FaceTime is door middel van een uitnodiging. Een iPhone-gebruiker met iOS 15 kan een videogesprek aanmaken en deze met jou delen. Daarna kun je als Android-gebruiker inbellen bij zo’n FaceTime-gesprek. FaceTime voor Android is alleen beschikbaar via de browser. Apple heeft niet uitgelegd waarom het bedrijf geen losse Android-app voor FaceTime uitbrengt.

