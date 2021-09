Zoom Komt Volgend Jaar Met Realtime Vertaalfunctie Voor Twaalf Talen

Zoom will de functie voor live ondertiteling volgend jaar uitbreiden met ondersteuning voor meer talen. Daarnaast is Zoom van plan om deze feature uit te breiden met een realtime vertaalfunctie.

Tijdens een Zoomtopia-conferentie heeft Zoom bekendgemaakt dat de ondertitelingsfunctie “voor het einde van 2022” ondersteuning krijgt voor dertig verschillende talen. De functie verschijnt dit jaar nog voor alle gebruikers, maar in het begin zal er alleen ondersteuning zijn voor de taal Engels.

Tegelijkertijd werkt Zoom aan een live vertaalfunctie. De vertaalfunctie maakt realtime vertalingen mogelijk en moet net als de ondertitelingsfunctie voor het einde van volgend jaar beschikbaar zijn. Er komt ondersteuning voor twaalf talen, maar om welke talen het gaat weten we nog niet.

Als laatste heeft Zoom laten weten de whiteboardfunctie breder beschikbaar te maken. Momenteel is het maken van whiteboards, waarmee gebruikers onder andere samen aantekeningen kunnen maken, alleen mogelijk tijdens meetings. Zoom wil de feature op een later tijdstip echter ook buiten Zoom-vergaderingen beschikbaar maken op verschillende apparaten. Later dit jaar kunnen we een losstaande bètaversie van de whiteboardfunctie verwachten.

via [tweakers]