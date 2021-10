“WhatsApp Back-ups In Google Drive Krijgt Mogelijk Een Limiet”

WhatsApp-gebruikers kunnen momenteel ongelimiteerd backups in de cloud opslaan via Google Drive, maar hier komt in de toekomst mogelijk verandering in. Volgens de laatste geruchten stelt Google straks een limiet van 2000 MB ter beschikking voor het gratis opslaan van je WhatsApp-gegevens.

WhatsApp-gebruikers die hun gegevens opslaan in Google Drive lopen straks mogelijk tegen een limiet aan. Door een akkoord tussen Google en Facebook is het opslaan van data voor back-ups van WhatsApp momenteel nog ongelimiteerd. Gebruikers van Google Drive zien nu nog dat gesprekken en media van WhatsApp niet worden verrekend met de beschikbare ruimte op hun Drive-account. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde geruchten-verspreider WABetaInfo zal er in de toekomst echter wel Drive-ruimte gebruikt worden voor back-ups van WhatsApp.

Het is mogelijk dat er een limiet van 2GB komt voor WhatsApp-backups. Wanneer gebruikers deze 2GB gratis opslag overschrijden zal Google Drive automatisch de gelimiteerde opslag van Drive gebruiken. Momenteel gaat het nog om een gerucht, want Google en WhatsApp hebben zelf nog niks van zich laten horen, maar een dergelijke plan klinkt wel logisch en daarom achten wij de kans groot dat gebruikers in de toekomst met een limiet te maken krijgen.

