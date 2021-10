Sony Heeft Op 26 Oktober Xperia-event Ingepland

Sony heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 26 oktober een Xperia-evenement zal houden. Het is echter onduidelijk wat de Japanse fabrikant op die dag zal introduceren.

Sony heeft via Twitter aangekondigd dat op 26 oktober een evenement zal plaatsvinden die te maken heeft met Xperia-producten. Sony heeft verder helemaal geen details gegeven, waardoor het volkomen onduidelijk is wat we op die dag te zien krijgen. Ook in het geruchtencircuit zijn geen berichten opgedoken over een mogelijke introductie eind deze maand.

In april van dit jaar introduceerde Sony de Xperia 1 III en Xperia 5 III, wat de kans niet heel groot maakt dat Sony deze maand alweer een vlaggenschip-smartphone zal introduceren. De kans is groter dat we een budget-smartphone te zien krijgen of dat Sony een nieuwe smartphone-serie wil introduceren. Op dit moment kunnen we echter alleen nog maar gissen. Na de presentatie zullen wij uiteraard alle informatie met jullie delen.

