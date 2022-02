OSOM OV1: OSOM Komt Binnenkort Met Zijn Eerste Smartphone

OSOM is een nieuw smartphonemerk dat is opgericht door oud-medewerkers van Essential. Essential is opgericht door de bedenker van Android, maar ondanks de interessante concepten van het bedrijf was Essential geen succes. Oud-medewerkers wagen nu een tweede poging door in de zomer de OSOM OV1 te introduceren. De OSOM OV1 focust zich op de privacy van de gebruiker.

Volgens de geruchten zal OSOM de OV1 ergens in de zomermaanden introduceren. Oorspronkelijk zou het bedrijf de smartphone tijdens het Mobile World Congress in Barcelona willen introduceren, maar dat lijkt nu te vroeg. Bij de OSOM OV1 staat de privacy van de gebruikers voorop. Op welke manier de OSOM OV1 zich op privacygebied zal onderscheiden van andere fabrikanten is echter nog onduidelijk.

OSOM heeft nog maar weinig details bekendgemaakt, maar heeft al wel laten weten dat de OSOM OV1 in de kleuren wit, zwart, Solar Yellow, Borealis Green, Twilight Blue en Dusk Purple op de markt verschijnt. Ook tonen de eerste beelden een uniek ontwerp van de camera-module. Wij zijn benieuwd wat deze nieuwe speler op de markt kan brengen. Concurrentie is in ieder geval altijd goed voor de consument.

via [androidplanet]