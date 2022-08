WhatsApp Lanceert Native App Voor Windows

Na een maandenlange bèta periode heeft WhatsApp nu zijn native app uitgebracht voor Windows. Dankzij de nieuwe desktop-app is het niet meer nodig dat je smartphone online is om te functioneren, zoals bij de webapp wel het geval is.

Volgens WhatsApp moet de native-app sneller functioneren dan de oude Electron-versie. Daarnaast is het niet langer vereist dat de telefoon online is om berichten te versturen en te ontvangen. Het gaat dus om een stand-alone app.

De nieuwe WhatsApp-app voor Windows is te downloaden in de Microsoft Store. Via de instellingen van WhatsApp op de smartphone kun je je desktop-app linken aan jouw WhatsApp-account. WhatsApp zal later ook een versie van de app voor macOS uitbrengen. Daarnaast blijft de huidige web-versie gewoon bestaan.

