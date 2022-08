Automatisch Je Kamer Laten Dweilen Met Een Dweilrobot

Er zijn maar weinig mensen die het leuk vinden om hun huis schoon te maken. In plaats van schoonmaken kunnen we namelijk ook een film kijken of andere leuke dingen doen. Toch is het noodzakelijk om regelmatig je spullen op te ruimen, de kasten te stoffen en de vloer te dweilen. Gelukkig hebben we technologie die deze handelingen grotendeels uit onze handen nemen.

De vloer schoonmaken, of het nou met de dweil is of met de stofzuiger, doen veel van ons meerdere keren per week. Heb je een groot huis, dan ben je hier wekelijks al snel een aantal uren aan kwijt. Gelukkig kunnen wij een hulpje inschakelen die dit werk van ons overnemen, zodat we zelf lekker op de bank kunnen zitten om Netflix te streamen.

We hebben het over zogeheten robotstofzuigers, of dweilrobots. Dit zijn apparaten op wielen met een ingebouwde stofzuiger, dweil en verschillende sensoren die ervoor zorgen dat de robot zelfstandig door de kamer kan rijden. Een dweilrobot is een “smart home” apparaat die we doorgaans met een app op onze mobiel kunnen bedienen. Zo kun je tijden instellen voor wanneer de dweilrobot zijn laadstation moet verlaten om de vloer schoon te maken en kun je zelf bepaalde routes opgeven. Ingebouwde sensoren zorgen er voor dat de dweilrobot objecten op de vloer kan ontwijken, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat de dweilrobot dure dingen omstoot. Uiteraard zijn niet alle robotstofzuigers en dweilrobots hetzelfde. Om te achterhalen wat de beste dweilrobot is voor jouw huis raden we aan om de verschillende stofzuigers goed met elkaar te vergelijken. Kijk hierbij onder andere naar de accuduur, de ingebouwde sensoren, de mogelijkheden van de mobiele app en uiteraard de prijs. Ook is het belangrijk om te weten hoe groot de dweilrobot is, zodat je kunt kijken of de dweilrobot onder het bed door kan.

De wat modernere modellen weten precies hoe groot het oppervlak van de vloer is en waar bijvoorbeeld de tafel staat. Een goeie dweilrobot weet ook het verschil tussen een houten vloer en een tapijt, waardoor de robot geen water op het tapijt zal spuiten. Is de accu van de dweilrobot leeg voordat de vloer volledig is schoongemaakt, dan gaat het apparaat terug naar zijn laadstation en maakt de dweilrobot zijn route af wanneer de accu weer vol is. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat de robot stukken van de vloer vergeet.

Hebben jullie een dweilrobot of robotstofzuiger of denken jullie een dweilrobot aan te schaffen na het lezen van dit artikel? Laat het ons weten in de reacties hieronder.