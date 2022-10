Hoe Whatsapp ons leven totaal heeft veranderd

Bij het uitspreken van het woord Whatsapp, zullen er niet veel mensen zijn die je verwarrend aankijken. Wellicht zijn er nog enkele oudere mensen die niet weten wat het is, maar daar blijft het ook bij. Vrijwel iedereen in Nederland gebruikt Whatsapp als communicatiemiddel. We doen soms net alsof Whatsapp altijd al in ons leven is geweest. Toch bestaat het gek genoeg niet heel lang en in de tijd dat het bestaat heeft het ons leven aanzienlijk veranderd. In deze tekst zullen we dieper op die verandering ingaan.

Whatsapp slaat je gegevens soms op

Door Whatsapp staat iedereen met elkaar in contact

Whatsapp heeft ervoor gezorgd dat de mensheid nu altijd met elkaar is verbonden. Dit is in de eerste plaats een zeer fijn idee. Heb je bijvoorbeeld problemen, dan kun je snel iemand uit je familie een berichtje sturen en deze helpt je direct. Vroeger stond je weliswaar ook in contact met elkaar via de telefoon, maar dan vooral via sms-berichten. Het punt is dat sms’en toen nog niet gratis was. Mensen stuurden dus heel bewust berichtjes naar elkaar toe. Het was in die tijd dan ook echt bijzonder om een berichtje te ontvangen.

Het heeft mensen verslaafder aan de telefoon gemaakt

Whatsapp heeft mensen verslaafder aan de telefoon gemaakt. Vroeger werden telefoons enkel praktisch gebruikt. Vooral om even snel een belletje te plegen of om via een sms-bericht een praktische aangelegenheid door te geven. Nu zijn er veel groepen op Whatsapp en vaak is er zelfs een vorm van sociale druk. Soms geven vrienden bijvoorbeeld aan dat je niet actief genoeg bent. Er wordt in deze samenleving van je verwacht dat je altijd bereikbaar bent en Whatsapp heeft daar mede voor gezorgd. Dit artikel heeft misschien een beetje een negatieve lading, maar uiteraard heeft Whatsapp ons ook veel voordelen gebracht. Het is bijzonder praktisch en je kunt gemakkelijk foto’s en video’s versturen. Toch raden we je aan om niet te veel op Whatsapp te zitten.