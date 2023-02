De beste home design apps voor Android

Van plan om te gaan renoveren of ben je gewoon toe aan wat nieuws? Gebruik dan deze home design apps voor Android. Zo kan je vooraf precies bedenken hoe de ruimtes eruit moeten gaan zien en helemaal afwerken tot de laatste details. Bepaal waar je favoriete posters komen te hangen en hoe de bank komt te staan met deze apps.

Havenly

Havenly komt naar boven als een van de beste home design apps voor je smartphone. Je kan kiezen uit twee verschillende pakketten: het Havenly full pakket en het Havenly mini pakket. Bij het vergelijken van het volledige Havenly-pakket met het mini-pakket, is het belangrijkste verschil de 3D-weergaven van uw ontworpen ruimte. Het volledige pakket is iets duurder omdat je een plattegrond en de 3D-weergaven krijgt. De 3D-weergaven geven een heel realistisch beeld van hoe de ruimte eruit gaat zien.

Als je Havenly gaat gebruiken begin je met een style quiz. Je maakt een soort Pinterest bord met al je ideeën en voorbeelden van de stijlen die je mooi vindt. Vervolgens gaat je persoonlijk gekozen designer hiermee aan de slag. De designer levert een aantal visuele layouts. Je krijgt de mogelijkheid om hier feedback op te geven. Uiteindelijk komt de designer met een definitief concept. Havenly is een top app, misschien wat aan de dure kant, maar een goed resultaat is gegarandeerd.

Homestyler

Een betaalde app is niet voor iedereen en dus hebben we ook een gratis optie toegevoegd. Homestyler is een gratis home design app. Gebruikers kunnen hun dromen realiseren via de app en gebruik maken van alle coole features en ontwerpen. Begin aan je eigen projecten en deel ze met vrienden, familie, designers of wie je maar wilt. De app helpt je met het selecteren van kasten, apparaten, meubels en nog veel meer.

Het programma waar Homestyler gebruik van maakt, Autodesk, is van de auteur van AutoCAD. Een beroemd programma dat door ontwerpers gebruikt wordt. De software is gebruiksvriendelijk gemaakt voor iedereen die de app wil proberen. Door middel van eenvoudig slepen, neerzetten en het gebruiken van de sjablonen kom je al snel tot je eigen ontwerp. Homestyler is ideaal voor iedereen met en zonder ervaring.

RoomPlanner van IKEA

Een geniale stap van IKEA is het ontwikkelen van een eigen design app. Iedereen die door de winkels heen loopt probeert de beste stijl voor hun ruimtes samen te stellen. Hoe kan je dit beter doen dan met de IKEA Home Planner app. Iedereen kan de app gebruiken. Je hoeft alleen maar de grootte van de kamer in te vullen, net als de lengte van de muren, vloeren enzovoort. Zodra de dimensies van de ruimte zijn bepaald is het tijd om te ontwerpen. Na het samenstellen van je perfecte ruimte kan je een lijst samenstellen. Hier staat alles op wat je nodig hebt om de ruimte te realiseren op de manier die je wilt. Vervolgens breng je een bezoekje aan IKEA en haal je alle materialen die je nodig hebt. De perfecte app voor het ontwerpen van je kamers.