Motorola Edge 40 Pro Officieel Aangekondigd

Lenovo heeft zojuist zijn nieuwste Motorola-vlaggenschip aangekondigd. De Motorola Edge 40 Pro verschijnt in Europa op de markt voor 899 euro. Dat is 100 euro duurder dan zijn voorganger.

De Motorola Edge 40 Pro is onder andere uitgerust met een verbeterde camera. Zo bestaat de driedubbele rear-camera uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 12MP telelens met 2x optische zoom. De camera heeft een “Horizon Lock Stabilisation” functie die camera-beelden tijdens extreme bewegingen stabiel en recht moet houden. Zo kun je de camera in elke hoek draaien zonder dat de videobeelden meedraaien. Daarnaast is er een Night Vision toegevoegd voor het maken van betere video’s in het donker.

Voorop vinden we een 6,67-inch OLED-scherm met een 20:9-beeldverhouding, een resolutie van 2400×1080 pixels en een 165Hz verversingssnelheid. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 60MP selfie-camera. Intern beschikt de Motorola Edge 40 Pro over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4600mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen.

De Motorola Edge 40 Pro verschijnt de komende dagen op de markt voor een adviesprijs van 899 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Interstellar Black en Lunar Blue.