X Stopt Volgende Maand Met Circle-functie

X heeft laten weten dat het social media platform op 31 oktober stopt met de Circle-functie. Met deze functie is het mogelijk om posts te delen met een beperkte groep gebruikers. Het is onduidelijk waarom is besloten om de functie te schrappen.

Het nieuws over het beëindigen van de Circle-functie is afkomstig van een ondersteuningspagina van X. Vanaf 31 oktober is het niet meer mogelijk om posts te delen die alleen zichtbaar zijn voor mensen in jouw “Circle”. Vanaf die dag kun je ook geen nieuwe gebruikers meer toevoegen aan de Circle. Wel kun je nog steeds contacten uit de Circle verwijderen, zodat deze gebruikers eerdere Circle-posts niet meer kunnen zien.

X, voorheen Twitter, introduceerde Circle ongeveer een jaar geleden om gebruikers meer vrijheid te geven over wie hun tweets wel of niet kunnen lezen. Later bleek er een beveiligingsprobleem te zien die ervoor zorgde dat berichten voor de Circle korte tijd ook voor mensen buiten de Circle zichtbaar waren. Het is onduidelijk of X van plan is om een alternatieve feature uit te rollen.

via [tweakers]