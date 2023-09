“Zo’n 500 Merken Hebben Smartphonemarkt Verlaten Sinds 2017”

Uit een onderzoek van Counterpoint blijkt dat bijna 500 smartphonemerken zijn verdwenen sinds 2017. Zes jaar geleden bestonden er nog meer dan 720 smartphonemerken, maar inmiddels is dat aantal gedaald naar ongeveer 250 merken.

De merken die zijn verdwenen bestaan voornamelijk uit lokale merken in landen als het Midden-Oosten, India en andere Aziatische landen. Het aantal merken dat wereldwijd actief is blijft zo rond de 30 hangen. Het verdwijnen van merken zou onder andere te maken hebben met de steeds strengere eisen van consumenten. Waar in 2017 nog veel mensen tevreden waren met een instapmodel, willen consumenten nu steeds vaker krachtige specificaties en een mooi design. Kleine merken kunnen op dit gebied simpelweg niet concurreren met de grote bedrijven. De coronapandemie, het tekort aan componenten en de huidige economische onzekerheid zijn andere zaken die een rol meespelen.

Het aantal lokale smartphonemerken zal de komende tijd waarschijnlijk nog verder dalen, aldus Counterpoint. Het onderzoeksbedrijf denkt echter niet dat er geen markt is voor nieuwe kleine merken, maar daarvoor is het wel nodig dat deze bedrijven zich onderscheiden van de giganten door iets unieks aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een merk als Fairphone, die zich richt op duurzaamheid en zeer lange software-ondersteuning.

via [hardware.info]