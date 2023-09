OnePlus Introduceert OxygenOS 14

OnePlus heeft de nieuwste versie van zijn Android-schil aangekondigd. OxygenOS 14, dat is gebaseerd op Android 14, brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee en de stabiele versie van de schil zal rond halverwege november worden uitgerold.

OxygenOS 14 is de nieuwste Android-schil van OnePlus die optimalisaties en vernieuwingen van de interface met zich meebrengt. Daarnaast kan de schil dankzij de nieuwe Trinity Engine veel systeemruimte besparen in de vorm van app-compressie. Ook zorgt Strong Box voor een betere beveiliging. Strong Box is een chip-level beveiliging encryptie die bestanden en wachtwoorden op een veilige manier kan opslaan.

Verder kun je gebruikmaken van een vernieuwde Auto Pixelate functie. Deze functie kan privacygevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld creditkaart gegevens, automatisch vervagen. Daarnaast kun je met de functie File Dock bestanden, tekst of andere zaken eenvoudig verplaatsen naar de filemanager of een andere app. Ook het uitknippen van objecten in foto’s is nu mogelijk door het object lang ingedrukt te houden. Dit is een functie die we onder andere kennen van Samsung.

Als laatste hebben voorgeïnstalleerde applicaties en de interface een make-over gekregen. Denk hierbij aan een vernieuwde kleurenpalet, nieuwe animaties, meer ringtones en het nieuwe Go Green Always On Display.

OnePlus start eerst met de uitrol van de bètaversie van OxygenOS 14. De fabrikant is van plan om vervolgens halverwege november te beginnen met de uitrol van de definitieve versie van Android 14.

