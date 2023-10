Samsung Galaxy SmartTag 2 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 39,99 Euro

Samsung heeft kortgeleden de Galaxy SmartTag 2 aangekondigd en vanaf nu is dit kleine apparaatje in Nederland verkrijgbaar. Een SmartTag 2 kun je bijvoorbeeld aan jouw sleutelbos hangen, zodat je jouw sleutels eenvoudig terug kunt vinden als je ze kwijtraakt.

Net als de AirTag van Apple maakt de SmartTag 2 van Samsung verbinding met Samsung-apparaten in zijn omgeving om te kunnen worden gelokaliseerd. Dit maakt het mogelijk om de SmartTag 2 terug te vinden, ook als deze heel ver weg is. De SmartTag 2 maakt hiervoor gebruik van zowel Bluetooth als Ultrawideband.

De Samsung Galaxy SmartTag 2 heeft een IP67-classificatie, een accuduur van 500 dagen en een bereik van maximaal 120 meter. De SmartTag 2 kost 39,99 euro per stuk of 129,99 euro voor een set van vier stuks. Met een set kun je bijvoorbeeld ook een SmartTag 2 plaatsen in je koffer, portemonnee en laptoptas. De SmartTag 2 is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue.