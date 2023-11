Instagram Werkt Aan My Week-functie: Verhalen Blijven 7 Dagen Online

Instagram werkt aan een nieuwe functie waarmee je verhalen kunt delen die een week lang zichtbaar blijven. De nieuwe functie heet “My Week” en het is nog onduidelijk wanneer deze functie in de stabiele versie van Instagram zal verschijnen.

De functie is ontdekt door de ontwikkelaar Alessandro Paluzzi, die een screenshot deelde op zijn X-account. De screenshot toont de Instagram-app die een melding geeft over de introductie van de My Week-functie. In de melding staat dat gebruikers verhalen kunnen wissen en verhalen kunnen toevoegen, die vervolgens 7 dagen online blijven staan.

Instagram heeft de functie nog niet officieel aangekondigd. Hierdoor is het nog onduidelijk of en wanneer de My Week-functie voor iedereen beschikbaar zal zijn.

via [tweakers]