Facebook Messenger Ontvangt Bewerkfunctie en End-to-end Encryptie

Facebook Messenger ontvangt een update die een aantal nieuwe functies met zich meebrengt. Ten eerste maakt de update het mogelijk om verzonden berichten te bewerken. Daarnaast is het gebruik van de app veiliger dankzij end-to-end encryptie.

Meta heeft laten weten dat het bedrijf end-to-end encryptie heeft uitgerold naar Facebook Messenger. Hierbij worden alle berichten en oproepen tussen gebruikers versleuteld, waardoor Meta en andere bedrijven de berichten niet kunnen inlezen.

Daarnaast is het nu mogelijk om verzonden berichten binnen 15 minuten na verzending te bewerken en kun je “verdwijnende berichten” versturen, die na 24 uur automatisch worden verwijderd. Als laatste heeft de chat-app een schakelaar voor leesbevestigingen gekregen, waarmee je zelf kunt aangeven of contactpersonen mogen zien of jij hun berichten hebt gelezen.

