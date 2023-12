High-end Realme GT 5 Pro Officieel Aangekondigd

Realme heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Realme GT 5 Pro gaat onder andere concurreren met de onlangs aangekondigde OnePlus 12 en maakt gebruik van de krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor.

De Realme GT 5 Pro is een krachtige smartphone met vergelijkbare specificaties als de OnePlus 12. Toch kost de Realme GT 5 Pro in China een stuk minder dan de OnePlus 12. De OnePlus 12 kost omgerekend ongeveer 560 euro, terwijl de Realme GT 5 Pro voor ongeveer 430 euro over de toonbank gaat.

De Realme GT 5 Pro beschikt over een 6.78-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van maar liefst 4500 nits, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP zoomlens met 2.7x optische zoom en een 8MP groothoeklens. De accu heeft een capaciteit van 5400 mAh en kan met 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De smartphone draait uit de doos op Android 14 met de Realme UI 5.0-schil.

Realme heeft de Realme GT 5 Pro aangekondigd voor de Chinese markt. Een aantal jaren terug was Realme nog actief in ons land, maar nu zijn Realme-smartphones in Nederland en Duitsland alleen via de grijze import verkrijgbaar. Het is daardoor nog onduidelijk of de Realme GT 5 Pro naar Nederland komt.

via [androidplanet]