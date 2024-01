Met Deze Android-apps Kom Je Tot Rust

Het leven kan erg stressvol zijn en daarom is het belangrijk om soms even tijd voor jezelf te nemen en volledig tot rust te komen. Mobiele applicaties kunnen hierbij helpen. In dit artikel bespreken wij een aantal Android-apps die je kunnen helpen om te concentreren en je gedachten te legen, zodat je een minder stressvolle dag hebt.

Een fulltime baan, een huis, weinig slaap, belastingen, gezondheidsproblemen, dit zijn allemaal dingen waar veel van ons mee te maken krijgen en erg stressvol kunnen zijn. Het is echter belangrijk om je soms even ergens anders om te richten. Je kunt natuurlijk op vakantie gaan, maar dit is lang niet altijd mogelijk. Daarentegen is het vaak wel mogelijk om in de morgen of aan het einde van de dag even te mediteren. Het zitten in een stille kamer, het concentreren op je ademhaling en het volledig tot rust laten komen van de geest kan wonderen doen voor je mentale gezondheid. Een populaire meditatie-app voor Android is Headspace. Met Headspace kun je een meditatie selecteren die past bij je huidige stemming. Is meditatie volledig nieuw voor jou, dan kun je gewoon beginnen met een basiscursus. Alle beste apps voor meditatie en mindfulness vind je hier.

Ben jij niet op zoek naar een meditatie-app, maar naar een app die je kan helpen om te focussen, dan zijn er twee soorten applicaties beschikbaar. Zo kun je bijvoorbeeld Focus To-Do of Freedom installeren. Deze apps helpen jou om de nodige taken in een bepaalde tijd af te ronden en afleidende bronnen zoals spellen en websites te blokkeren. Zo forceer je jezelf om bijvoorbeeld een uur lang zonder afleiding alleen maar bezig te zijn met de taak van die dag. Alternatieve applicaties die kunnen helpen te focussen zijn audio-apps zoals BrainFM of Focus@Will. Dergelijke toepassingen kunnen langdurig rustgevende audio afspelen zoals wind door de bomen, golven op het strand, regen op het dak of rustgevende lounge muziek. Persoonlijk ben ik iemand die zich beter kan concentreren met dergelijke achtergrondgeluiden.

Applicaties zoals BrainFM kunnen echter ook helpen tijdens het mediteren of relaxen. Zo is het zelfs mogelijk om muziek af te spelen die jou moet helpen om sneller in slaap te vallen. Sinds kort zien we dergelijke toepassingen ook in wearables verschijnen. Zo valt in onze review van de Amazfit Balance te lezen dat deze smartwatch beschikt over een AI-assistent die op basis van jouw hartslag en activiteiten gepersonaliseerde muziek kan creëren. Deze muziek moet je helpen om sneller in slaap te vallen.

Gebruiken jullie mobiele applicaties om ‘s morgens te mediteren, ‘s middags te focussen op het werk of ‘s avonds tot rust te komen? Laat in de reacties hieronder weten hoe jullie over dergelijke toepassingen denken.