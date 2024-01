Android-bug Op Pixel-smartphone Maakt Interne Opslag Onbereikbaar

Op het internet duiken klachten op van Google Pixel-gebruikers die na een recente Android-update niet meer bij hun interne opslag kunnen. Dit zorgt er voor dat bepaalde apps niet meer werken en in sommige gevallen de smartphone zelfs helemaal onbruikbaar is.

Uit een bericht van Reddit-gebruiker Liv-Lyf blijkt dat het probleem bij meerdere Pixel-gebruikers voorkomt. Zo blijkt dat sommige mensen de camera niet meer kunnen gebruiken, geen screenshots kunnen maken of geen bestanden kunnen terugvinden. Sommige Pixel-smartphones starten zelfs helemaal niet meer op. Het probleem lijkt te zijn veroorzaakt door de januari-update.

Het is belangrijk om te weten dat er ook een groot aantal gebruikers zijn die helemaal geen problemen ervaren. De bug lijkt dus alleen voor te komen in bepaalde situaties. Wat precies de oorzaak is weten we niet, maar veel getroffen gebruikers melden dat ze een werkprofiel gebruiken. Google heeft in ieder geval aangegeven dat het bedrijf op de hoogte is en dat ze werken aan een oplossing.

via [tweakers]