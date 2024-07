Nieuwe WhatsApp-functie Zet Spraakberichten Om In Tekst

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie die het mogelijk maakt om spraakberichten voor je uit te typen. Dit maakt het voor de ontvanger een stuk prettiger, aangezien niet iedereen naar lange audio-opnames wil luisteren en het in sommige situaties, zoals bijvoorbeeld in de trein of op het werk, niet netjes is om audio af te spelen.

De spraakberichten optie maakt het makkelijker om lange berichten te versturen, maar voor de ontvanger zijn audioberichten vaak minder prettig. Volgens de geruchten werkt WhatsApp daarom aan “transcriptie van spraakberichten“. Hiermee worden audiobestanden automatisch omgezet tot tekst, zodat ontvangers het bericht gewoon kunnen lezen. De functie is al vrij lang beschikbaar op de iPhone, maar komt nu ook naar Android.

WABetaInfo heeft de functie al gespot in een bètaversie van WhatsApp. Daar is de functie beschikbaar in de talen Engels, Spaans, Portugees, Russisch en Hindi. De transcriptie van een spraakbericht wordt lokaal op je telefoon uitgevoerd en spraakberichten worden end-to-end versleuteld. Het is nog onduidelijk wanneer de functie zal worden uitgerold naar de stabiele versie van de Android-app.

via [androidplanet]