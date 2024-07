OnePlus Nord 4 Krijgt 6 Jaar Lang Updates

OnePlus zal over een paar dagen verschillende nieuwe producten introduceren, waaronder de OnePlus Nord 4. Voordat de officiële introductie plaatsvindt heeft OnePlus alvast wat details bekendgemaakt. Zo weten we nu dat de OnePlus Nord 4 maar liefst 6 jaar lang software-ondersteuning krijgt.

De officiële introductie van de OnePlus Nord 4 zal op 16 juli plaatsvinden tijdens een presentatie in Milaan. De specificaties van de smartphone zijn onlangs al uitgelekt in het geruchtencircuit, maar de fabrikant heeft nu zelf ook een belangrijk details gedeeld. OnePlus belooft de smartphone namelijk opvallend lang van updates te voorzien. De OnePlus Nord 4 krijgt namelijk 6 jaar lang software-ondersteuning. Dit is de langste software-ondersteuning in de geschiedenis van OnePlus.

Het gaat hierbij om zes jaar lang beveiligingsupdates en vier grote Android-updates. De OnePlus Nord 4 draait uit de doos op Android 14 en zal later dus worden bijgewerkt naar Android 15, 16, 17 én 18. De President en COO van OnePlus zegt hierover het volgende:

We zijn trots dat OnePlus-gebruikers langdurig het beste uit hun telefoons kunnen halen, tot lang nadat ze deze hebben gekocht. Dit nieuwe software-ondersteuningspakket zorgt ervoor dat de OnePlus Nord 4 langer dan ooit tevoren een geweldige ervaring blijft bieden voor onze gebruikers.

Volgens eerdere geruchten krijgt de OnePlus Nord 4 een volledig metalen behuizing en beschikt de smartphone over een 6,74-inch 120Hz scherm, een Snapdragon 7 Gen 3-processor, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De accu heeft een capaciteit van 5500 mAh en kan met 100W snelladen.

via [droidapp]