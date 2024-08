“Oppo Find X8 Pro Krijgt 10x Optische Zoom”

Oppo werkt aan de Oppo Find X8-serie en in het geruchtencircuit zijn inmiddels de eerste specificaties van de vlaggenschip-serie opgedoken. Volgens de geruchten krijgt de Oppo Find X8 Pro onder andere een telelens met 10x optische zoom.

De bron Smartprix heeft specificaties van de Oppo Find X8 en de Find X8 Pro gedeeld. Volgens Smartprix beschikt de Oppo Find X8 over een 6,7-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Dimensity 9400-processor en een 5600 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een telelens met 3x optische zoom.

De Oppo Find X8 Pro lijkt grotendeels op de reguliere Find X8, maar beschikt over een iets groter 6,8-inch scherm met licht gebogen randen, een iets grotere 5700 mAh accu en een extra telelens die maar liefst 10x kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Oppo zal de Find X8-serie in oktober in China op de markt brengen, maar informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet. Zodra wij meer informatie hebben over een internationale lancering delen wij dat met jullie.

via [AW]