WhatsApp Introduceert Concepten Zodat Je Nooit Meer Berichten Vergeet

WhatsApp heeft een nieuwe functie gekregen. Vanaf nu laat de chat-app zien of jij nog berichten hebt openstaan die nog niet zijn verzonden, zodat jij deze “concepten” op een later tijdstip alsnog kunt versturen.

Het komt wel eens voor dat je een bericht intypt, maar vervolgens vergeet dit bericht op te sturen. Ook kan het zijn dat je halverwege het typen van een bericht in eens afgeleid wordt door iets anders, waardoor je het bericht op een later tijdstip moet afronden. Voor deze situaties heeft WhatsApp nu “Concepten” geïntroduceerd, zodat jij niet vergeet om dit bericht op een later tijdstip alsnog af te ronden en op te sturen.

Als je nu door je lijst met chats scrolt, zie je het direct wanneer er berichten tussen staan die je nog niet hebt verzonden. Voor dit bericht staat namelijk het het woord ‘Concept’ in de kleur groen (zoals op het bovenstaande screenshot). Ook staan concepten altijd bovenaan de lijst. Hierdoor is het direct duidelijk dat jij nog berichten hebt openstaan die niet zijn verzonden.

via [androidplanet]