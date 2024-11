OnePlus Pad 2 Ontvangt Android 15-update

Goed nieuws voor mensen met een OnePlus Pad 2. OnePlus is begonnen met de uitrol van de Android 15-update voor de tablet. De fabrikant rolde de nieuwste versie van Android samen met de OxygenOS 15 eerder ook al uit naar de OnePlus 12.

De stabiele versie van Android 15 rolt vanaf nu in fasen uit naar de OnePlus Pad 2. De update brengt verschillende vernieuwingen met zich mee, waaronder de aangepaste interface van de OxygenOS 15-schil. Deze schil heeft onder andere nieuwe animaties, nieuwe quick settings en Live Alerts. Ook is het besturingssysteem beter geoptimaliseerd voor het grote scherm van de tablet.

De update rolt nu uit in onder andere Europa. In Amerika moeten gebruikers nog een week langer geduld hebben. Heb jij de update nog niet ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de tablet. De volledige (Engelse) changelog hebben wij hieronder toegevoegd.

