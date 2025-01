Officieel: Samsung Galaxy Unpacked-evenement Op 22 Januari

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung heeft officieel bekendgemaakt dat op 22 januari een Galaxy Unpacked-evenement zal plaatsvinden. Op deze dag krijgen we naast de drie verschillende Galaxy S25-smartphones mogelijk ook een slimme bril en een opvolger van de Galaxy Ring te zien.

Geruchten spraken al een lange tijd over een introductie van de Galaxy S25-serie op 22 januari, maar nu is het officieel. We krijgen op die dag onder andere de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra te zien. Samsung zal ook aandacht besteden aan Galaxy AI en mogelijk een aantal andere producten, waaronder de Galaxy Ring 2 en een slimme bril die moet gaan concurreren met de Ray Ban Meta-bril.

Vanaf 22 januari kunnen we direct een pre-order plaatsen voor de Galaxy S25. Samsung zal de vlaggenschip-smartphones waarschijnlijk vanaf 7 februari leveren. We moeten dus nog wel wat langer wachten voordat we met de Galaxy S25-serie aan de slag kunnen.

via [AW]