Google Stadia Krijgt Dit Jaar 120 Nieuwe Games

Gebruikers van Google Stadia, de gaming streamingdienst die Google vorig jaar introduceerde, kunnen dit jaar 120 nieuwe games verwachten. 10 van deze games worden exclusief voor Google Stadia uitgebracht.

Google introduceerde vorig jaar een eigen gamingdienst waarbij het niet nodig is om games te installeren. Alles staat namelijk online. Hierdoor is Google Stadia ook gelijk op meerdere apparaten beschikbaar. Google heeft nu aangegeven dat gebruikers er in de eerste helft van 2020 minstens 10 exclusieve spellen bij krijgen. Deze games worden dus alleen op Google Stadia uitgebracht. Om welke titels het gaat weten we nog niet. In totaal zal Google dit jaar 120 games toevoegen.

Verder zal het dit jaar mogelijk worden om via de browser in een 4K-resolutie te spelen. Voorheen kon dit alleen met een Chromecast Ultra. Als laatste zal Google Assistent-integratie toevoegen voor mensen die via de browser spelen en is het vanaf dit kwartaal mogelijk om op een pc een draadloze controller te gebruiken.

via [androidplanet]