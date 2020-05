Google Stadia Nu Te Gebruiken Met OnePlus 8 (Pro)

Google heeft bekendgemaakt dat Google Stadia nu te gebruiken is op de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Het is de eerste OnePlus-smartphone met ondersteuning voor Google’s gamestreamingdienst.

Google geeft steeds meer smartphones ondersteuning voor Google Stadia. Zo zijn onder andere de Pixel-smartphones, een aantal Samsung-toestellen, de Asus ROG Phone-smartphones en de Razer Phone-smartphones al te gebruiken met Google Stadia. Nu heeft Google de vlaggenschip-smartphones van OnePlus toegevoegd aan de lijst.

Google heeft verder bekendgemaakt dat mensen met een Stadia Pro-account gratis PUBG kunnen spelen en dat later dit jaar een aantal games van speluitgever Electronic Arts zullen worden toegevoegd, waaronder Madden, FIFA en de Star Wars-game Jedi: Fallen Order. Daarnaast is er nu ondersteuning voor 5.1 surround sound wanneer je via Google Chrome op je pc speelt.

via [tabletsmagazine]