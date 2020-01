Fitbit-wearables Kunnen Nu SpO2-waarde Meten

Verschillende wearables van het merk Fitbit zijn uitgerust met een SpO2-sensor, waarmee je het zuurstofgehalte in je bloed kan meten. Tot nu toe functioneert deze sensor nog niet, omdat de software hier nog niet klaar voor is, maar daar komt nu verandering in.

De Fitbit Versa Lite, Fitbit Versa, Fitbit Versa 2, Fitbit Charge 3 en Fitbit Ionic beschikken allemaal over inactieve SpO2-sensor. De sensor was inactief omdat Fitbit de bijbehorende software nog niet had afgerond. Inmiddels heeft Fitbit de software afgerond en de sensor op actief gezet. Hierdoor kun je voortaan het zuurstofgehalte in je bloed meten.

Het zuurstof in je bloed is belangrijk en nodig om actieve dingen te doen. Een zuurstofgehalte van 95% tot 100% is gezond. Een SpO2-waarde van 89% of minder is een signaal om te stoppen met trainen of medische hulp in te roepen. Het kan even duren dat het meten van de SpO2-waarde voor alle gebruikers beschikbaar is.

