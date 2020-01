“Samsung Galaxy S20 Plus Krijgt 120Hz-scherm Met Ultrasonische Vingerafdrukscanner”

Over minder dan een maand zal Samsung de Galaxy S20-serie introduceren. De fabrikant zal meerdere varianten op de markt brengen, waaronder de Galaxy S20 Plus. Er zijn al verschillende specificaties uitgelekt. Zo zou de smartphone onder andere beschikken over een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Een hogere verversingssnelheid zorgt ervoor dat beelden vloeiender overkomen. Dit is vooral merkbaar wanneer je spellen speelt.

Volgens XDA Developers krijgt het 120Hz-scherm net als de Galaxy Note 10 een gat in het midden van het scherm voor de selfie-camera. Het scherm heeft een resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De verversingssnelheid werkt overigens alleen in de fhd+-resolutie. In de hogere wqhd+-resolutie zou alleen 60Hz mogelijk zijn.

Onder het scherm vinden we nog een ultrasonische vingerafdrukscanner, iets dat we al kennen van de Galaxy S10. Verder beschikt de smartphone over een 4500 mAh accu en 12GB werkgeheugen. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt volgens de laatste geruchten.

Samsung zal de Galaxy S20 Plus samen met de reguliere Galaxy S20 en de Galaxy S20 Ultra op 11 februari officieel introduceren.

via [tabletsmagazine]