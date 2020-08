Google Heeft Fortnite Uit De Play Store Gehaald

Google heeft het populaire spel Fortnite uit de Google Play Store gehaald. Fortnite zou de regels rond de in-app-aankopen hebben overtreden. Apple deed eerder deze week al hetzelfde in de Apple Store. Epic Games is het niet eens met dit besluit en heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen Google en Apple.

Fortnite-ontwikkelaar Epic Games is het sinds het begin al niet eens met Googles beleid omtrent in-app-aankopen. Daarom bracht Epic Games het spel eerst ook niet uit in de Google Play Store, maar via een eigen website. In april veranderde Epic Games van gedachten en bracht de ontwikkelaar het spel alsnog uit in de Play Store. Sinds de nieuwste update heeft Fortnite echter het beleid van zowel de Play Store als App Store geschonden, waardoor Fortnite uit de Play Store en Apple Store is gehaald.

Via een server-side-update voegde Epic Games een nieuwe betaalwijze toe aan Fortnite, waarmee Epic Games het betalingssysteem van Google en Apple omzeilde om zo geen 30 procent commissie te hoeven afstaand aan de techgiganten. Om gebruik te mogen maken van de Play Store en Apple Store moeten ontwikkelaars echter verplicht 30 procent commissie afstaan van de omzet uit betaalde downloads en in-app aankopen. Daarom is Fortnite uit de app-winkels gehaald.

Epic Games is het niet eens met het besluit van Google en Apple en daarom is de ontwikkelaar een rechtszaak begonnen tegen de bedrijven. Epic Games noemt Apple “een kolos die controle wil over markten, concurrentie tegengaat en innovatie stopzet.” Google gebruikt “zijn grootte om kwaadaardig te zijn tegen concurrenten, innovatie, consumenten en gebruikers in een aantal markten die het monopoliseert.“

Fortnite is momenteel alleen te downloaden via de website van Epic Games of via de Galaxy Store op Samsung-smartphones.

via [AW]