Eerste Foto OPPO Wear OS-smartwatch Gelekt

OPPO zal binnenkort een eigen smartwatch introduceren die draait op Wear OS. De smartwatch is te zien op de onderstaande foto en zal op 6 maart tegelijk met de Find X2 officieel gelanceerd worden.

OPPO liet eind vorig jaar al weten dat het bedrijf zich gaat richten op meer dan alleen smartphones. Zo kunnen we dit jaar smarthome-apparaten, wearables, accessoires en zelfs robots verwachten. Op de lancering van de eerste smartwatch hoeven we in ieder geval niet lang meer te wachten.

Via een Chinese tech-lekker is nu de eerste foto van de OPPO-smartwatch gedeeld. Uit de gebruikersinterface kunnen we opmaken dat de smartwatch draait op Wear OS. OPPO lijkt dus niet met een eigen besturingssysteem te komen, iets wat volgens eerdere geruchten wel zo was. Wat we ook uit de afbeelding kunnen opmaken is het rechthoekige ontwerp, waardoor de smartwatch veel lijkt op de Apple Watch. Het scherm heeft lichtgebogen randen.

Volgens de geruchten is de OPPO-smartwatch uitgerust met een ECG-sensor, die het mogelijk maakt om je hart te controleren om zo eventuele aandoeningen vast te stellen. De wearable zou een aantrekkelijke adviesprijs meekrijgen, maar we weten nog niet of de smartwatch ook in de Benelux op de markt zal verschijnen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]