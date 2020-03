Specificaties Samsung Galaxy A11 Gelekt

Samsung werkt aan een opvolger van de budget-smartphone Galaxy A10. Van deze Galaxy A11 zijn nu een aantal specificaties gelekt. Volgens de geruchten krijgt de smartphone onder andere een driedubbele camera en een 4000 mAh accu.

De Samsung Galaxy A10 verscheen vorig jaar in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 149 euro. Binnenkort kunnen we de opvolger verwachten, waarvan nu de eerste specificaties zijn uitgelekt. De informatie is afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde website 91Mobiles. Volgens de bron krijgt de Galaxy A11 een 6,4 inch-lcd-scherm met een kleine uitsparing voor de selfie-camera, een 4000 mAh-accu, een usb-c-poort en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens. Details over de andere twee lenzen ontbreken nog.

Via de website Android Headlines is een render opgedoken waarop de Galaxy A11 te zien zou zijn. We zien hierop duidelijk de locaties van de driedubbele rear-camera en de uitsparing voor de selfie-camera.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A11 officieel zal introduceren, wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt en of de Galaxy A11 ook in de Benelux op de markt zal verschijnen. Na de officiële introductie zullen wij al deze details met jullie delen.

via [androidplanet]