Teaser Toont Premium Thom Browne Edition Van Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung heeft een teaser gedeeld waarin de Zuid-Koreaanse fabrikant de Thom Browne Edition van de Galaxy Z Fold 2 toont. De speciale editie heeft Browne’s kenmerkende mix van op de VS geïnspireerde kleurstrepen tegen een grijze achtergrond.

De speciale editie van Samsung’s opvouwbare smartphone heeft een grijze behuizing met in het midden een streep in de kleuren rood, wit en blauw. Ook de cameramodule is qua kleur afgestemd op de look. De 1 minuut durende teaser richt zich minder op het apparaat zelf en meer op het overbrengen van een bepaalde stemming.

De Thom Browne Edition van de Samsung Galaxy Z Fold 2 komt samen met de Galaxy Buds Live en een Galaxy Watch 3, die allemaal zijn voorzien van hetzelfde kleurenschema van de modeontwerper. Waarschijnlijk zal de Thom Browne Edition ergens tussen de 2.500 en 3.000 euro kosten.

