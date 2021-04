Garmin Introduceert Venu 2 En Venu 2S Smartwatches

Garmin heeft twee nieuwe wearables aangekondigd. Het gaat om de tweede generatie van de Venu-smartwatches. De Venu 2 heeft een diameter van 45mm en de Venu 2S heeft een diameter heeft van 40m.

Beide nieuwe smartwatches beschikken over een roestvrijstalen behuizing en een amoled-scherm met een always-on-modus. Het scherm is voorzien van Corning Gorilla Glass 3 en de behuizing is waterdicht tot een diepte van 50 meter. De Venu 2 en 2S komen met 25 vooraf geïnstalleerde apps waarmee je sportactiviteiten kunt meten.

De Garmin Venu 2 en Venus 2S zijn uitgerust met een GPS-chip, een hartslagmeter, een sleeptracker, een stappenteller en een pulsoximetrie-meter die het zuurstofpercentage in het bloed meet. Ook is er ondersteuning voor meerdere muziekdiensten en kun je met Garmin Pay contactloos betalen.

De accu van de Venu 2 gaat elf dagen mee in de smartwatch-modus. De Venu 2S gaat tien dagen mee. In de smartwatch-modus staat de helderheid van het scherm op laag en zijn wifi, muziek en de pulsoximetrie-meter uitgeschakeld. Wanneer de GPS is ingeschakeld en je naar muziek luistert gaat de accu van de Venu 2 acht uur mee en de accu van de Venu 2S zeven uur mee.

Beide modellen krijgen een adviesprijs mee van 399 euro. De Garmin Venu 2 heeft een 1,3-inch scherm (416 x 416 pixels) en meet 45.4 x 45.4 x 12.2 mm. De Garmin Venu 2S heeft een 1,1-inch scherm (360 x 360) en meet 40.4 x 40.4 x 12.1 mm.

