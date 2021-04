“Nokia Werkt Aan Eigen Android-schil”

De Finse fabrikant HMD Global brengt Nokia-smartphones op de markt met “stock Android”. Dit wil zeggen dat er geen schil over Android is geïnstalleerd. Hier komt in de toekomst mogelijk verandering in, want volgens de laatste geruchten werkt de fabrikant nu aan een eigen Android-schil.

De meeste fabrikanten installeren een Android-schil op hun smartphones. Zo heeft Samsung de One UI-schil, Xiaomi de MIUI-schil en Oppo de ColorOS-schil. Op Nokia-smartphones is geen schil geïnstalleerd, maar hier komt mogelijk verandering in. De website XDA heeft namelijk een vacature bij HMD Global gevonden waarin staat dat het bedrijf opzoek is naar een ‘User Experience Designer’. De UX/UI ontwerper is verantwoordelijk voor gebruikersinterface-elementen zoals menu’s, tabbladen en widgets.

In de vacature staat niet waar HMD Global precies aan werkt, maar de kans is aanwezig dat de fabrikant een aangepaste Android-schil wil maken. Het is overigens ook mogelijk dat HMD Global werkt aan een eigen applicatie.

